Мирзиёев попросил поддержать ж/д проект Термез–Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар
Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Главы государств членов ШОС 16 сентября в Самарканде приняли концепцию ШОС по укреплению взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Напомним, что в Самарканде в эти дни проходит саммит ШОС, в котором принимают участие главы-государств, входящих в организацию, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Также он отметил, что Узбекистан считает историческим событием подписание в рамках саммита трехстороннего Соглашения о строительстве железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.
Он подчеркнул, что реализация этих двух проектов откроет широкие возможности для усиления взаимосвязанности, увеличения взаимной торговли и инвестиций, в целом — обеспечения устойчивого экономического роста на пространстве организации.