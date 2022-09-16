Стокгольм, , 14:25 — REGNUM 16 сентября партсекретарь Умеренных Гуннар Стрёммер объявил, что после победы правой оппозиции на выборах в риксдаг Швеции, четыре политические партии по-прежнему ведут переговоры по формированию правительства. Об этом написала газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Стрёммер вышел поговорить с журналистами возле здания штаб-квартиры Умеренных. По его словам, в партии уже знают о своих достоинствах и недостатках. Он также объявил, что для более глубоко анализа по регионам и муниципалитетам была назначена специальная рабочая группа.

«Что вы можете сказать о переговорах с другими правыми партиями?» — прозвучал вопрос журналистов.

«Что мы над этим работаем. Что переговоры конструктивные и что мы решаем задачу максимально методично и в максимально спокойной обстановке», — ответил партсекретарь Стрёммер.

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