Стокгольм, 16 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. 16 сентября партсекретарь УмеренныхГуннар Стрёммер объявил, что после победы правой оппозиции на выборах в риксдаг Швеции, четыре политические партии по-прежнему ведут переговоры по формированию правительства. Об этом написала газета Aftonbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Стрёммер вышел поговорить с журналистами возле здания штаб-квартиры Умеренных. По его словам, в партии уже знают о своих достоинствах и недостатках. Он также объявил, что для более глубоко анализа по регионам и муниципалитетам была назначена специальная рабочая группа.

«Что вы можете сказать о переговорах с другими правыми партиями?» — прозвучал вопрос журналистов.

«Что мы над этим работаем. Что переговоры конструктивные и что мы решаем задачу максимально методично и в максимально спокойной обстановке», — ответил партсекретарь Стрёммер.