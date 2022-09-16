* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:22 — REGNUM Хамид Карзай, бывший президент Афганистана, в своём заявлении 16 сентября выразил «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Он сравнил конфликт с «братоубийством» и призвал к прекращению войны.

Карзай попросил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить основу для национального диалога по обеспечению мира.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних дней ведут массированное наступление на позиции Фронта сопротивления Афганистана, развернув в Панджшере значительные силы. Представитель радикалов Забихулла Муджахид недавно объявил о гибели 40 и аресте более 100 членов сопротивления. Также недавно в социальных сетях были опубликованы видеоролики, на которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливают пленных бойцов Фронта.

Фронт сопротивления обвиняет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении военных преступлений в Панджшере и заявляет, что он также нанёс талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тяжёлые потери. Фронт сопротивления также подтвердил казнь радикалами восьми его бойцов.

Публикация видеозаписей расстрела военнопленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвала бурную реакцию.

«Горький опыт прошлого показал, что война и кровопролитие не являются решением проблем, а, наоборот, вызывают ещё большие разруху и разрушения», — подчеркнул Карзай.

Бывший президент Афганистана призвал к прекращению войны и сказал, что «диалог и взаимопонимание» — единственное решение нынешнего кризиса.

Хамид Карзай попросил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «как можно скорее создать почву для национального диалога, чтобы обеспечить прочный мир и стабильность в стране».