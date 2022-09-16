Бердянск, Украина, 16 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по городу Энергодару Запорожской области. Об этом 16 сентября сообщили в администрации города.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По данным администрации, артиллерия ВСУ обстреляла Энергодар вдоль береговой линии в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бердянске убили заместителя мэра и руководителя избирательной комиссии.