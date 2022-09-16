Берн, 16 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Соглашение об упрощении процедуры выдачи виз с Россией приостановил Федеральный совет (правительство) Швейцарии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба совета.

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«На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это решение правительства Швейцарии соответствует решению Евросоюза по этому вопросу и способствует проведению единой европейской визовой политики.

При этом отмечается, что швейцарские власти заинтересован в проведении в Европе согласованной визовой политики, так как в противном случае страна якобы может столкнуться со значительным увеличением в представительствах Швейцарии заявок на визы от граждан России, которые захотят обойти санкции ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации РФ Андрей Клишас написал, что в Совфеде ожидают от МИД России симметричных шагов в ответ на решение Латвии не пускать в страну граждан РФ с шенгенскими визами.