Абакан, , 14:19 — REGNUM Хакасия поддерживает добровольцев, готовых стать участниками спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 16 сентября в республиканском правительстве, власти Хакасии готовы «оказывать всяческое содействие добровольцам, всем, кто принял решение внести свой вклад в выполнение задач спецоперации».

Уточняется, что желающие принять участие в СВО могут сделать это, обратившись в военные комиссариаты муниципалитетов.

По словам главы региона Валентина Коновалова, многие жители республики уже вступили в ряды добровольцев: «Они отстаивают мир и свободу в составе разных подразделений».

«Уверен, что вместе, объединив все силы и ресурсы, мы победим неонацизм и бандеровщину», — подытожил Валентин Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров 15 сентября в своём телеграм-канале написал о том, что каждому российскому региону следует «укомплектовать» по одной тысяче добровольцев для участия в СВО, не дожидаясь «объявления Кремлём военного положения». Он подчеркнул, что руководство регионов должно «доказать свою готовность помочь государству» не на словах, а на деле.

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