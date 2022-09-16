Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Государствам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужны собственные финансовые механизмы в условиях санкций и ограничений международных расчётов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на саммите ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он призвал иначе взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах и выработать новый подход, который предоставит странам-участницам и свободу выбора, и свободу действий.

«Незаконные санкции, отключение международных расчётов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платёжных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия имеет в ШОС статус наблюдателя, но на саммите было объявлено о начале процедуры приёма республики в организацию.

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