Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Концерты Максима Галкина и «Машины времени» могут состояться, но не этой осенью, как планировалось ранее, а весной будущего года. Об этом сообщает сервис продажи билетов Biletebi. ge.

Максим Галкин Кадр из интервью для Галины Юзефович

«Концерт группы «Машина времени» в Тбилиси состоится 7 апреля в Тбилисской филармонии (ожидаем окончательного подтверждения)», — говорится в сообщении.

Также в филармонии планируется выступление Галкина. Организаторы обещают сообщить дату в ближайшие дни. В сервисе подчеркнули, что билеты которые были куплены на эти концерты в Тбилисском дворце спорта, остаются действительными.

Напомним, ранее Biletebi. ge обратилась к минкульту Грузии, сообщив об отмени концертов Галкина, «Машины времени» и Валерия Меладзе. В компании заявили, что сомневаются в добровольном решении владельцев зала от доходов и усматривают в этом «политический контекст». Министр культуры Грузии Тея Цулукиани на это ответила, что частные площадки ей не подчиняются, и предложила в качестве варианта зал филармонии.