Петрозаводск, 16 сентября 2022, 14:19 — REGNUM Петрозаводчанин Артем Ланцов, который по военному контракту уехал на защиту Донбасса, погиб, выполняя свой воинский долг, сообщил 16 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков.
По его словам, Ланцов служил по контракту и был водителем-электриком аппаратной в батальоне управления. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации России.
«Искренне соболезную маме нашего героя — Елене Михайловне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — сказал Парфенчиков.
С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР, по обнародованным за эти месяцы данным властей Карелии, регион потерял 33 своих жителей.
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