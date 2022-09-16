Петрозаводск, , 14:19 — REGNUM Петрозаводчанин Артем Ланцов, который по военному контракту уехал на защиту Донбасса, погиб, выполняя свой воинский долг, сообщил 16 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков.

Артем Ланцов vk.com/aparfenchikov

По его словам, Ланцов служил по контракту и был водителем-электриком аппаратной в батальоне управления. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации России.

«Искренне соболезную маме нашего героя — Елене Михайловне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — сказал Парфенчиков.

С начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР, по обнародованным за эти месяцы данным властей Карелии, регион потерял 33 своих жителей.

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