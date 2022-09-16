«Несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС».

Самарканд, Узбекистан, , 14:15 — REGNUM Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС. а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента, потенциал государств ШОС позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями.

«В этой связи считаем необходимым разработать Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций», — сказал Мирзиёев.

Помимо этого, по его словам, «самое серьезное внимание следует уделить программам выращивания и переработки сельскохозяйственных культур, формированию согласованных схем прямых взаимных поставок, организации эффективной логистики, «зеленых» и экспресс-коридоров для доставки качественных и доступных продуктов питания».

«В целях широкого обсуждения этих жизненно важных вопросов предлагаем провести в следующем году Международную конференцию по продовольственной безопасности», — сказал президент Узбекистана.