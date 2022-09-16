Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. «Несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС».

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС. а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

По словам президента, потенциал государств ШОС позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями.

«В этой связи считаем необходимым разработать Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций», — сказал Мирзиёев.

Помимо этого, по его словам, «самое серьезное внимание следует уделить программам выращивания и переработки сельскохозяйственных культур, формированию согласованных схем прямых взаимных поставок, организации эффективной логистики, «зеленых» и экспресс-коридоров для доставки качественных и доступных продуктов питания».

«В целях широкого обсуждения этих жизненно важных вопросов предлагаем провести в следующем году Международную конференцию по продовольственной безопасности», — сказал президент Узбекистана.