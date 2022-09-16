Мирзиёев затронул вопрос продовольственной безопасности в странах ШОС
Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. «Несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС».
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС. а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
По словам президента, потенциал государств ШОС позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями.
Помимо этого, по его словам, «самое серьезное внимание следует уделить программам выращивания и переработки сельскохозяйственных культур, формированию согласованных схем прямых взаимных поставок, организации эффективной логистики, «зеленых» и экспресс-коридоров для доставки качественных и доступных продуктов питания».