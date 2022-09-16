Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Руководитель продовольственной программы ООН предупредил, что мир столкнулся с «глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба», когда сотни миллионов человек стоят перед угрозой голода, как передает Associated Press.

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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли сообщил Совету Безопасности ООН, что 345 миллионов человек в 82 странах испытывают острую нехватку продовольствия, и их число в 2,5 раза превышает число людей, находившихся на грани голода до начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

«То, что было волной голода, теперь превратилось в цунами голода», — сказал он и указал в качестве причины усиливающиеся конфликты, экономические последствия пандемии, изменение климата, рост цен на топливо и события вокруг бывш. УССР.