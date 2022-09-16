Подгорица, , 14:14 — REGNUM Правительственный совет по контролю за безопасностью энергоснабжения подготовил комплекс мер по энергосбережению, которые распространяются на граждан, государственную и местную администрацию, государственные компании, а также других крупных потребителей электроэнергии. Меры должны быть приняты правительством.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Комплекс мер был принят на совете, и мы ожидаем, что в ближайшее время он будет на заседании правительства, мы даже просили провести электронное заседание, чтобы как можно скорее повлиять на информирование граждан. Это первый шаг, и совет также будет искать другие решения, правовую основу для введения различных тарифов для крупных потребителей и для того, чтобы повлиять на сокращение потребления», — сказал Адмир Шахманович советник министра капитальных вложений.