Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили ненаправленность организации против других государств и международных организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.

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«Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем», — говорится в декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Шанхайской организации сотрудничества выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида.

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