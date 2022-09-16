Кемерово, 16 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области финансирование программ субсидирования региональных авиаперевозок в 2023 году вырастет до 300 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

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По мнение региональных властей, это позволит увеличить число регулярных межрегиональных рейсов из аэропортов в Кемерове и Новокузнецке.

«Транспортная доступность, прежде всего сеть авиарейсов — значительная составляющая развития региона, в том числе туристической отрасли. Поэтому мы планомерно совершенствуем систему авиаперевозок, в частности, при помощи программ субсидирования», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отметим, что в 2019 году на субсидирование авиарейсов в Кемеровской области был выделен 21 млн рублей, в 2020 и 2021 годах — по 126 млн рублей, в 2022 году — 140 млн рублей. На 2023 год планируется увеличить финансирование программы субсидирования до 300 млн рублей. Кузбасс в итоге свяжут авиарейсами со всеми городами-миллионниками.

При этом число межрегиональных рейсов из кузбасских аэропортов за три года увеличилось с трех до 10 направлений. В 2023 году планируется запустить новые направления.