Кабул, 16 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило озабоченность по поводу продолжающихся ограничений в отношении женщин в Афганистане и заявило, что многие сотрудницы агентств по оказанию помощи ежедневно сталкиваются с «преследованиями, запугиваниями и жестоким обращением». Об этом сообщает портал Darivoa.

(сс) ArmyAmber Афганистан

УКГВ заявило, что ограничения на участие женщин в гуманитарной деятельности оказывает негативное влияние на процесс оказания помощи.

«Женщины — гуманитарные работники ежедневно сталкиваются с притеснениями, запугиваниями и жестоким обращением на фоне растущего набора ограничений их основных прав и свобод», — говорится в отчёте.

УКГВ заявило, что Афганистан за год под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратился в одну из «самых сложных» стран для работы женщин, их способности безопасно, осмысленно и всесторонне участвовать в гуманитарных акциях.

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили на женщин множество ограничений, включая отказ в праве на образование девочкам с шестого класса и выше, отказ в праве путешествовать без шариатского махрама и отказ работать в государственных учреждениях за исключением некоторых секторов, что столкнулось с широкой международной реакцией.

Организация Объединённых Наций процитировала некоторых сотрудниц организаций по оказанию помощи, которые заявили, что недавние инструкции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили им много проблем, и они также заявили, что во многих районах они подвергались преследованиям, угрозам и даже физическому насилию со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

УКГВ подчеркнуло, что если не будут приняты срочные и решительные меры, условия для сотрудниц этих агентств могут стать более тяжёлыми, что будет иметь для них разрушительные последствия.

Недавно международная организация «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала отчёт, в котором говорится, что запрет и ограничения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на работу женщин в благотворительных организациях усугубляют гуманитарный кризис в Афганистане и уменьшают помощь нуждающимся семьям, особенно женщинам и девочкам.

По данным этой организации, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили женщинам — гуманитарным работникам работать без всяких условий только в трёх провинциях, а более чем в половине регионов Афганистана сотрудницы благотворительных организаций и гуманитарные работники сталкиваются с жёсткими ограничениями, которые, по мнению этой организации, препятствуют эффективно выполнять свою работу, затрудняет или делает её невозможной.

В качестве примера этих ограничений «Хьюман Райтс Вотч» сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в некоторых районах заявили, что сотрудницы благотворительных организаций не должны оставаться в одиночестве при исполнении своих обязанностей, и их должен сопровождать мужчина, являющийся их махрамом.

Совсем недавно Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила обеспокоенность тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) притесняют сотрудниц этой организации. UNAMA опубликовала 12 сентября заявление о том, что «руководящие органы» должны соблюдать свои обязательства в отношении уважения иммунитета Организации Объединённых Наций и всех её сотрудников и привилегий, включая свободу передвижения.

Однако Билал Карими, один из представителей правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что никаких подобных действий с их стороны предпринято не было, и никаких затруднений сотрудницам ООН они не доставляли.