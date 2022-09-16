Чебоксары, 16 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Чувашии планируют разработать проект строительства судебно-медицинской экспертизы в Алатыре по улице Стрелецкая. На эти цели выделено более 2,2 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (подведомственное минздраву Чувашии). Речь идёт о проведении инженерных изысканий и подготовке проектной документации для строительства отделения судебно-медицинской экспертизы в Алатыре. Оно будет построено по улице Стрелецкая (первый этап).

Начальная цена контракта составляет 2 236 670 рублей, источник финансирования — средства от приносящей доход деятельности.

Заявки завершат принимать 29 сентября. Как следует из документа, при подписании контракта на разработку проектной документации даётся 120 дней.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируют построить отделение судебно-медицинской экспертизы в Шумерле. Ожидается, что в новом морге будут работать семь человек.

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