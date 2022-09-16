Самарканд, Узбекистан, 16 сентября 2022, 14:11 — REGNUM Узбекистан твердо придерживается принципа неделимости безопасности, деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство, также убеждены, что Центральная Азия должна сохранять статус «географического ядра» ШОС.
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.