Самарканд, Узбекистан, , 14:11 — REGNUM Узбекистан твердо придерживается принципа неделимости безопасности, деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство, также убеждены, что Центральная Азия должна сохранять статус «географического ядра» ШОС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Полагаю, что, опираясь на эти принципиальные подходы и учитывая международную ситуацию, мы можем приступить к подготовке Стратегии развития ШОС до 2040 года. Данный программный документ должен охватить все направления нашего многопланового сотрудничества, определить приоритеты долгосрочного развития ШОС», — сказал президент Узбекистана.