Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Узбекистан твердо придерживается принципа неделимости безопасности, деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство, также убеждены, что Центральная Азия должна сохранять статус «географического ядра» ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 16 сентября перед участниками саммита ШОС в Самарканде. В саммите принимают участие главы-государств, входящих в ШОС, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Полагаю, что, опираясь на эти принципиальные подходы и учитывая международную ситуацию, мы можем приступить к подготовке Стратегии развития ШОС до 2040 года. Данный программный документ должен охватить все направления нашего многопланового сотрудничества, определить приоритеты долгосрочного развития ШОС», — сказал президент Узбекистана.