Бердянск, Бывш. УССР, , 14:09 — REGNUM Заместитель мэра города Бердянска Запорожской области Олег Бойко убит, также с ним погибла его супруга, Людмила Бойко, являвшаяся главой городской избирательной комиссии. Об этом 16 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Убиты [16 сентября] возле своего гаража замглавы Бердянска по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила Бойко, она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели Генерального прокурора Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.