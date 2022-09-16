Уфа, 16 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Свыше 50 тысяч сосен высадили железнодорожники в Башкирии в рамках экологической акции «Сохраним лес». Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Oblkompriroda.volgograd.ru Саженец сосны

Сообщается, что в акции приняли участие 49 сотрудников этого предприятия. Они высадили в Тавтимановском лесничестве Иглинского лесхоза свыше 50 тысяч сеянцев ели обыкновенной на площади 6 га.

Отмечается, что железнодорожники постоянно участвуют в федеральных и региональных экологических проектах, таких как «Зеленая Россия», «Зеленая весна», «Сохраним лес» и «Зеленая пятница».

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