Бердянск, Бывш. УССР, , 14:08 — REGNUM Заместитель мэра Бердянска по вопроса жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко убит. Об этом 16 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вооруженные силы России в Бердянске Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

По его словам, в Бердянске убили заммэра Олега Бойко и его супругу Людмилу, возглавлявшую городскую избирательную комиссию по проведению референдума. Двойное убийство совершено в микрорайоне Колония.

«Это страшное преступление не останется безнаказанным и безответным», — написал Рогов в телеграм-канале.