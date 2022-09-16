Богучанский район, Красноярский край, 16 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Бывшему главе Богучанского района Красноярского края предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, экс-глава района обвиняется в совершении 28 эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Установлено, что в период с апреля 2015 года по ноябрь 2017 года обвиняемый замещал должность главы Богучанского района. Находясь в Красноярске и в селе Богучаны, он через посредника 28 раз получил взятки в суммах от 37 тысяч рублей до 3,2 млн рублей от предпринимателей и представителей коммерческих организаций. В СКР уточнили, что чиновник действовал совместно с начальником МКУ Богучанского района «Муниципальная служба заказчика» и первым заместителем главы Богучанского района.

Деньги предназначались за обеспечение победы в закупочных процедурах на право выполнения работ для нужд района и заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт сетей тепловодоснабжения, школ, детсадов и других социальных объектов. Общая сумма взяток — не менее 15 млн рублей.

В ближайшее время обвиняемого и его защитников уведомят об окончании предварительного расследования и предоставят им материалы уголовного дела для ознакомления.

Напомним, суд в мае 2021 года вынес приговор экс-начальнику МКУ «Муниципальная служба заказчика». Он осуждён на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело против бывшего первого заместителя главы Богучанского района о получении им взяток на сумму около 3 млн рублей рассматривается судом.

Добавим, по данным СКР, по итогам 2021 года органы предварительного следствия в Красноярском крае рассмотрели 263 поступивших сообщения о преступлениях коррупционной направленности. Возбуждено 208 уголовных дел. По фактам взяточничества в 2021 году в суд направлено 28 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о получении взяток в отношении бывшего сотрудника таможни.

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