Подгорица, 16 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Банковская система Черногории стабильна, заявил управляющий Центрального банка страны (CBCG) Радое Жугич и добавил, что позиции по ключевым балансам демонстрируют положительные тенденции и достигают рекордных уровней.

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Жугич принимает участие в ежегодном собрании бельгийско-голландской группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Сараево.

В рамках мероприятия черногорская делегация провела двусторонние встречи с высшими должностными лицами МВФ.

Жугич проинформировал собеседников о текущей экономической ситуации в Черногории, сделав особый акцент на ситуации в банковском секторе.

По словам Жугича, кредитная деятельность банков Черногории в этом году очень интенсивна, при сохранении стабильности системы и сохранении доверия клиентов.

За семь месяцев текущего года банки одобрили 826,8 млн новых кредитов, что на 37 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 74 процента больше по сравнению с 2020 годом и на 27 процентов больше по сравнению с докризисным 2019 годом.