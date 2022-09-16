Ижевск, 16 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Конкурс по выбору подрядчика капительного ремонта автотрассы М-7 «Волга» на подъезде к городам Ижевск и Пермь в Удмуртии объявило ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,8 млрд рублей.

Pixabay.com Ремонт дороги

Работы будут проводиться на трассе Москва — Владимир — Нижний Новгород - Казань – Уфа на участке км 96+800 - км 107+000. Подрядчик должен будет приступить к реализации проекта, которая составит из шести этапов, 21 октября текущего года и завершить все работы до 15 ноября 2024 года. Финансирование проекта будет идти за счет средств федерального бюджета.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 октября. Итоги конкурса планируют подвести 10 октября.

ИА REGNUM напоминает, в августе глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что на территории республики планируется обновить 53 км трассы М-7. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи с главой Минтранса России Виталием Савельевым. Глава региона говорил, что на некоторых участках автодорога будет расширена до четырех полос.