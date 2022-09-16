Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.

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«Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса», — говорится в документе.

Страны ШОС отметили необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы обеспечивать укрепление транспарентности и предоставлять надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве.