Самара, , 14:02 — REGNUM Станкостроительный кластер создадут в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

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Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано на Самарском инжиниринговом форуме.

«Объединение столь различных предприятий и организаций региона в единый станкостроительный кластер направлено на создание условий для разработки и производства новых конкурентоспособных продуктов станкостроения для различных отраслей промышленности, создания более эффективных цепочек кооперации», — приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра инжиниринга «Жигулевской долины» Сергея Ганина.

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