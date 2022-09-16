Донецк, 16 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли два района Донецка. Об этом 16 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 13:39 с позиций в Орловки ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР в результате взрыва погиб генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель.