Москва, 16 сентября 2022, 14:00 — REGNUM При сохранении, а тем более при дальнейшем усугублении текущего геополитического противостояния, сопровождающегося экономическими санкциями и затруднением логистики, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации на мировом рынке удобрений в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Этому будут способствовать в первую очередь такие факторы, как санкции и ограничения в отношении России, которая является одним из крупнейших экспортеров удобрений, а также развивающийся и усугубляющийся энергетический кризис, разогнавший крайне высокую инфляцию во многих западных странах, — сказал экономист. — В складывающихся условиях уже наблюдаются угрозы полной остановки деятельности предприятий, занимающихся производством химической продукции, в том числе и удобрений, из-за высокой зависимости от цен на газ и невозможности продолжать рентабельную деятельность».
По его словам, в случае дальнейшего развития энергетического кризиса и сохранения действующих логистических ограничений, рынок удобрений могут ждать уход значительной части поставщиков, острый дефицит и резкий рост цен, что, в свою очередь, может значительно усугубить ситуацию на рынках продовольствия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, как санкции против РФ отразятся на мировом рынке продовольствия.
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