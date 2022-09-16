Москва, 16 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. При сохранении, а тем более при дальнейшем усугублении текущего геополитического противостояния, сопровождающегося экономическими санкциями и затруднением логистики, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации на мировом рынке удобрений в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Gncr.com Азотные удобрения

«Этому будут способствовать в первую очередь такие факторы, как санкции и ограничения в отношении России, которая является одним из крупнейших экспортеров удобрений, а также развивающийся и усугубляющийся энергетический кризис, разогнавший крайне высокую инфляцию во многих западных странах, — сказал экономист. — В складывающихся условиях уже наблюдаются угрозы полной остановки деятельности предприятий, занимающихся производством химической продукции, в том числе и удобрений, из-за высокой зависимости от цен на газ и невозможности продолжать рентабельную деятельность».

По его словам, в случае дальнейшего развития энергетического кризиса и сохранения действующих логистических ограничений, рынок удобрений могут ждать уход значительной части поставщиков, острый дефицит и резкий рост цен, что, в свою очередь, может значительно усугубить ситуацию на рынках продовольствия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, как санкции против РФ отразятся на мировом рынке продовольствия.