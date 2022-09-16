Рига, 16 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум.

(сс) Jorge Franganillo Рига

В Рижский порт прибыл с запланированным визитом американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117). Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

Как заявил командир корабля, капитан-лейтенант Аарон Арки, «наше пребывание в Риге служит напоминанием Латвии о том, что США полностью поддерживают альянс НАТО и страны Прибалтики».

Он добавил, что рад посетить страну, которая демонстрирует «решимость в прибалтийском регионе». Арки также похвалил президента Латвии Эгилса Левитса за его недавний визит в Киев.

Как отмечает портал, за последнее время в порт столицы Латвии стали все чаще заходить американские военные корабли самого разного класса. Ранее в Рижском порту ошвартовался американский десантный корабль USS Kearsarge (LHD-3) — самое большое военное судно НАТО, когда-либо посещавшее Прибалтику.

Ригу также посетил ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51).