Ярославль, , 14:13 — REGNUM В Ярославле женщину, которая выбросила котёнка из окна, поместили в больницу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Больничная палата Pnzreg.ru

Ранее СМИ сообщали, что 13 сентября на улице Спасской в Дзержинском районе из окна выкинули котёнка. В результате падения животное погибло. С помощью камер видеонаблюдения неравнодушные жители смогли определить, откуда был выброшен котёнок. Ярославцы обратились в полицию. Правоохранительные органы провели проверку.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что пенсионерка доставлена в больницу для оказания специализированной медпомощи.

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