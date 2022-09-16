Ярославль, 16 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле женщину, которая выбросила котёнка из окна, поместили в больницу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Pnzreg.ru Больничная палата

Ранее СМИ сообщали, что 13 сентября на улице Спасской в Дзержинском районе из окна выкинули котёнка. В результате падения животное погибло. С помощью камер видеонаблюдения неравнодушные жители смогли определить, откуда был выброшен котёнок. Ярославцы обратились в полицию. Правоохранительные органы провели проверку.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что пенсионерка доставлена в больницу для оказания специализированной медпомощи.