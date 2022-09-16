Волгоград, 16 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Реставрация танка-памятника Т-34 началась 16 сентября на площади Дзержинского в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео Ремонт танка-памятника

Памятник установлен в 1944 году в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны. Последний раз комплексные работы проводились в 1978 году. На время ремонта танк сняли краном с постамента. Боевую машину очистят от загрязнений и старых слоёв краски. После металлические детали загрунтуют и нанесут водостойкое и долговечное покрытие.

Рабочие полностью восстановят железобетонные конструкции и облицовку постамента, приведут в порядок прилегающую к памятнику площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, обновление все военных памятников проводят в рамках в рамках масштабного проекта по реставрации мемориальных мест в Волгоградской области.