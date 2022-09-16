Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Добровольные пособники немецких нацистов из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, наряду с вермахтом и союзниками Германии, принимали участие в блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщил 16 сентября прокурор во время предварительного заседания Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады Ленинграда геноцидом.

Прокуроры в суде t. me/SPbGS

Напомним, что прокуратура обратилась в суд с иском о признании блокады Ленинграда военным преступлением, геноцидом национальных и этнических групп, а именно советского народа. В ходе заседания гособвинение уточнило исковые требования, добавив, что помимо войск фашистской Германии в блокаде города принимали участие вооружённые подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии.

«А также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов», — зачитал исковые требования представитель прокуратуры.

Помимо 45 томов дела, представитель гособвинения попросил приобщить 14 томов новых документов, некоторые из которых носят гриф.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первое заседание по делу состоится 3 октября. В рамках него будут допрошены эксперты, а также ветераны, пережившие блокаду Ленинграда.

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