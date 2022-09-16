Москва, 16 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки «Чита — центр Забайкальского фронта» состоялось в Музее Победы в Москве. Новая экспозиция приурочена к дате создания Забайкальского фронта — 15 сентября 1941 года. Гостями мероприятия стали сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители КНР, Монголии, другие официальные лица, сообщает 16 сентября пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкалья Выставка «Чита — центр Забайкальского фронта», Москва

С видеообращением выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов:

«Благодарю всех вас за помощь, участие в открытии выставки Забайкальского края. Хочу напомнить, что Забайкальский край во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны выполнял свою особую роль. Начиная с 1939 года, Забайкальский край уже участвовал в будущей тяжелейшей войне.

Начиналось это с первых залпов на Халхин-Голе, когда мы столкнулись с милитаристской Японией и должны были защитить и нашу Родину, и Монгольскую Республику от посягательств японских милитаристов. После этого, в течение Великой Отечественной войны Забайкальский край формировал части, которые отправлялись на самые тяжёлые сражения и участки фронта войны».

Забайкальские артисты представили мини-спектакль, режиссером которого стал заслуженный деятель искусств края Евгений Нимаев. С помощью иммерсивного действия наши земляки рассказали о сибиряках, о фронте, о труде в тылу, и о том, какой весомый вклад в Победу внесли забайкальцы. Для гостей прозвучали фронтовые стихи и песни. В творческой постановке приняли участие артисты краевого драматического театра — Леонид Лехнер, Юлия Ильницкая, Евгений Нимаев, а также солист фольклорного ансамбля «Читинская слобода» Алексей Рюмкин, заслуженный артист России Леонид Бабалаев, артист театра-студии Дома офицеров, заслуженный артист Забайкальского края Батор Чимитдоржиев.

Выставка «Чита — центр Забайкальского фронта», рассказывающая о истории Забайкалья в период Второй мировой войны, экспонируется в рамках международного проекта «Территория Победы», который осуществляет Музей Победы в содружестве с музеями страны.

На площади более 200 квадратных метров представлено свыше 200 уникальных экспонатов — раритеты из фондов забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова, Военно-исторического музея Дома офицеров Забайкальского края, Музея истории ЗабГУ, Кокуйского краеведческого музея, а также клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». Три тематических раздела экспозиции охватывают период с 1939 по 1945 год и рассказывают о вкладе Забайкальского края в Великую Победу.

Проект осуществляется благодаря поддержке губернатора Забайкальского края Александра Осипова, который одобрил инициативу ветеранов Забайкалья, министерства культуры края, регионального отделения общественного совета «Историческая память», возглавляемого главой Читы Евгением Яриловым, и регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке Фонда развития Забайкальского края и регионального отделения РВИО.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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