Талукан, Афганистан, 16 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар жители уезда Ходжа Бахауддин совместно с жителями других уездов провинции вынудили кочевников-захватчиков бежать из этого района. Об этом сообщает газета «8 Собх».

U.S. National Archives Афганистан

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16 сентября жители уезда Ходжа Бахауддин обратились за помощью к жителям уездов Янги Кала, Рустак и Чахаб, чтобы выселить кочевников из своих домов. В результате столкновения с кочевниками в итоге они смогли вернуть свои дома.

Несколько дней назад кочевники при потворстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силой оружия захватили дома жителей уезда Ходжа Бахаудди.

Отметим, что в ходе столкновений между местными жителями и кочевниками в селах Шуртугай и Гульбахар пострадали десять человек. Среди раненых есть женщины и дети.

После падения предыдущего правительства Афганистана и прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти сотни кочевых семей пуштунов из пакистанских регионов Южный и Северный Вазиристан хлынули в этот район и заявили права собственности на дома и земли коренных жителей.