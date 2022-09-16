Москва, , 13:54 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Центробанка РФ свидетельствует о том, что российская экономика справилась с беспрецедентными вызовами последних месяцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Ключевая ставка

Напомним, 16 сентября совет директоров регулятора принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В Банке России пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Законодатели и правительство оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию, приняв ряд законодательных и нормативных актов, которые поддержали реальный сектор экономики. Дальнейшее снижение ключевой ставки регулятором позволит поддержать ипотечное кредитование, строительную отрасль, промышленные предприятия», — сказал Пайкин.

По его словам, в осеннюю сессию депутаты Госдумы продолжат создать на законодательном уровне условия для развития промышленности и всего реального сектора экономики.

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