Москва, 16 сентября 2022, 13:54 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Центробанка РФ свидетельствует о том, что российская экономика справилась с беспрецедентными вызовами последних месяцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Ключевая ставка
Ключевая ставка

Напомним, 16 сентября совет директоров регулятора принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5% годовых. В Банке России пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Законодатели и правительство оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию, приняв ряд законодательных и нормативных актов, которые поддержали реальный сектор экономики. Дальнейшее снижение ключевой ставки регулятором позволит поддержать ипотечное кредитование, строительную отрасль, промышленные предприятия», — сказал Пайкин.

По его словам, в осеннюю сессию депутаты Госдумы продолжат создать на законодательном уровне условия для развития промышленности и всего реального сектора экономики.

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