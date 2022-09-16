Сеул, 16 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Южная Корея поставит Польше 48 истребителей FA-50. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Сообщается, что представители южнокорейской авиакосмической и оборонной компании Korea Aerospace Industries подписали исполнительный контракт с представителями Агенства по вооружениям Польши 16 сентября. Контракт оценивается в $3 млрд.

Ранее представители Hyundai Rotem Co. и Hanwha Defense также подписали исполнительные контракты на поставку 180 танков K2 и 212 самоходных гаубиц K9.

Отметим, что все исполнительные контракты являются продолжением «рамочного соглашения», подписанного в июле.