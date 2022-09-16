Самара, 16 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Муниципальные служащие записались добровольцами в Самарский батальон. Об этом сообщила глава администрации СамарыЕлена Лапушкина в прямом эфире на своей странице в социально сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Лапушкина подчеркнула, что руководство Самарской области помогает и будет помогать жителям Донбасса.

Она напомнила, что специалисты из Самары работают на территории города Снежное ДНР. Кроме этого, в Самаре помогают вынужденным переселенцами из Донбасса.

«Сейчас формируется «Самарский батальон». Муниципальные служащие и члены их семей, сотрудники муниципальных предприятий записались добровольцами, и мы их ждем на прежнем месте работы с победой», — сообщила Лапушкина.

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