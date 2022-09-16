Москва, 16 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Москва так и не получила внятных объяснений от Брюсселя по поводу слов, которые позволил себе глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 16 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Так и не получили от ЕС внятных пояснений по скандальным высказываниям Борреля в отношении России», — говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что ссылки на «ошибку переводчицы» являются отговорками, поскольку никто не заставлял Борреля бездумно воспроизводить русофобские тезисы.

Также подчеркивается, что любые попытки сравнивать Россию, понёсшую колоссальные потери в Великой Отечественной войне, с фашизмом неприемлемы, оскорбительны и кощунственны.

Напомним, 5 сентября Боррель во время выступления в Праге заявил на испанском языке об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим». Позже в ЕС объяснили эту фразу неправильным переводом на английский.