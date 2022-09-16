Рига, , 13:50 — REGNUM

ООН Inshorts.com

Президент Латвии Эгил Левитс намерен на Генеральной ассамблее ООН выступить с осуждением действий России на территории б. УССР и призвать к усилению международного давления на нее. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Президент Левитс с 20 по 22 сентября 2022 года посетит с рабочим визитом Нью-Йорк для участия в открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступление президента запланировано на 21 сентября. В своем выступлении Левитс обратит внимание руководителей государств на необходимость добиться восстановления международного порядка и поощрит работу по созданию специального международного трибунала, главной обязанностью которого, как отмечается, должно стать расследование «преступлений» на территории б. УССР.

Президент также сделает акцент на безопасности цифровой среды и использовании технологий для достижения глобальных целей устойчивого развития.

В рамках Генассамблеи ООН состоится встреча президентов трех прибалтйиских стран с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Также президент Латвии и его супруга Андра Левите приглашены на прием к президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден. У Левите вместе с супругами лидеров других стран запланированы отдельные встречи, например, с супругой президента б. УССР Еленой Зеленской.