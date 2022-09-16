Варшава, 16 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Польша приобретет у Южной Кореи 48 корейских истребителей FA-50 в рамках принятия срочных мер по повышению своего потенциала сдерживания и обороны, передает Associated Press.

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Эта сделка, стоимость которой составит 3 млрд долларов, последовала за подписанными ранее контрактами на приобретение Польшей южнокорейских танков и гаубиц на сумму около 5,8 млрд долларов.

Президент Польши Анджей Дуда, который также является верховным главнокомандующим, и министр управления программой оборонных закупок Южной Кореи Ом Дон Хван примут участие в церемонии подписания, которая состоится 16 сентября на военной базе в Янове.

Документы подпишут министр обороны Мариуш Блащак и южнокорейские официальные лица.

Первые 12 самолетов будут поставлены в середине 2023 года. Вторая партия из 36 самолетов поступит в Польшу в период с 2025 по 2028 год.