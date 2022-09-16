Москва, 16 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Россия, которой руководит президент Владимир Путин, продолжит противопоставлять себя Германии, НАТО и ЕС. Об этом германский канцлер Олаф Шольц заявил 16 сентября на конференции бундесвера, его выступление транслировал телеканал Phoenix.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

По словам канцлера, Путин никогда не считал Евросоюз и НАТО ключевыми политическими игроками и всегда с ними сражался.

«Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что Россия не должна одержать верх над киевским режимом. Чтобы Киев «выстоял», Берлин направляет тяжёлое вооружение и обучает военнослужащих.

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