Барнаул, , 13:49 — REGNUM В Алтайском крае начались первые выплаты медикам в рамках регионального Закона о статусе медицинского работника, сообщает 16 сентября минздрав региона.

Медики Дарья Драй © ИА REGNUM

Новые ежемесячные выплаты в регионе ввели после принятия закона «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края».

На эти цели направлено более 8,8 млн рублей. Получателями этих средств станут более 370 медицинских работников, в том числе 157 вновь привлеченных в отрасль здравоохранения края в 2022 году. 83 врача участковой службы и 74 фельдшера.

Например, в этом году в Каменскую межрайонную больницу после получения дипломов трудоустроились 6 фельдшеров, каждый из которых дополнительно к основной зарплате в течение трех лет будет получать ежемесячно 6000 в первый год работы, 9000 — во второй и 15 000 — в третий (всего 360 тыс. рублей за 3 года). А коллектив Целинной ЦРБ пополнился двумя участковыми терапевтами и одним участковым педиатром. Молодые врачи за три года к своей зарплате в общей сложности получат еще 540 тыс. рублей: ежемесячно 9000 в первый год работы, 13 500 – во второй и 22 500 – в третий.

Реализация новых решений позволяет не только привлекать молодых специалистов за счет установления дополнительных ежемесячных выплат, но и стимулирует опытных медицинских работников развивать новые формы работы. Так 192 врача со стажем будут получать выплаты за наставничество. На три года в краевом бюджете на это предусмотрено более 38,7 млн рублей.

Дополнительные выплаты получат также доктора межрайонных центров, выезжающие в центральные районные больницы своего межрайонного медицинского округа, где отсутствуют специалисты такого профиля либо квалификации, для консультативного осмотра пациентов. С начала принятия Закона выплаты уже направлены 24 специалистам.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Алтайском крае «некому лечить, некому учить», в августе 2018 года сообщил президенту России Владимиру Путину тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. В мае 2022 года алтайские арламентарии разработали законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков.

Читайте также: Алтай ищет способы привлечь медиков в сёла