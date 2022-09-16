Сан-Матео, США, 16 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Sony назвала дату релиза набора Uncharted: Legacy of Thieves Collection на ПК и опубликовала системные требования игр. Об этом 16 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Видеоигра Uncharted

В набор войдут игры Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy, он выйдет в продажу 19 октября 2022 года. Отметим, что ранее инсайдеры уже называли дату выхода, но сейчас Sony подтвердила её официально. Релиз состоится в сервисах Steam и Epic Games Store. Что касается системных требований, то для запуска игры геймерам потребуется ПК с процессором Intel i5-4330 (AMD Ryzen 3 1200), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 960 (AMD R9 290X).

Сами разработчики в качестве минимальной рекомендуют использовать систему с Intel i7-4770 (AMD Ryzen 5 1500X), 16 гигабайтами ОЗУ и видеокартой Nvidia GTX 1060 (AMD RX 570). При такой конфигурации геймеры смогут играть с 30 FPS (кадры в секунду) при разрешении 1080p. На накопителе игры займут 126 гигабайт.

Напомним, релиз Uncharted 4: A Thief’s End состоялся 10 мая 2016 года на консоли PlayStation 4. Uncharted: The Lost Legacy вышла 22 августа 2017-го.