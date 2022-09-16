Баку, , 13:48 — REGNUM Азербайджан обеспокоен неэффективностью некоторых международных организаций. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде (Узбекистан).

Ильхам Алиев Официальное интернет-представительство президента России

«В этой связи хотел бы отметить четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 года, требовавшие вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана», — сказал Алиев.

Он заявил, что некоторые резолюции Совбеза выполняются в считанные дни, но в случае с Азербайджаном этого якобы не происходило в течение 27 лет. По словам Алиева, Баку сам уладил карабахский конфликт «военно-политическим путём». Президент считает, что таким образом Азербайджан исполнил предписание Совбеза ООН.

Напомним, после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Алиев неоднократно заявлял, что теперь считает карабахский конфликт решенным. Он также настаивает, что якобы больше нет такого понятия как «Нагорный Карабах».

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