Петрозаводск, 16 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Обучение экипажей экранопланов будут проводить в Петрозаводске. Об этом заявили власти Петрозаводска в ходе заседания, где они отчитались о результатах социально-экономического развития города, сообщает сегодня, 16 сентября, информационное агентство «Республика».

Vk.com/aparfenchikov Экраноплан

На данный момент правительством Карелии и Петрозаводска разрабатывается соглашение с двумя фондами по развитию Дальнего Востока и Арктики. Возрождённое производство создаст дополнительные 80 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии, на заводе «Авангард» в Петрозаводске, запустят производство экранопланов. Об этом 15 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Соглашение с группой компаний «Фиуме» подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

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