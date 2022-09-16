Ульяновск, , 13:47 — REGNUM В Ульяновской области губернатор Алексей Русских встретился с вновь назначенным председателем Арбитражного суда области Андреем Топоровым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

16 сентября судья Верховного суда России Олег Шилохвост представил губернатору нового председателя Арбитражного суда по Ульяновской области Андрея Топорова. Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и судебного ведомства.

Губернатор Алексей Русских констатировал, что Арбитражный суд является «важным звеном региональной судебной системы», внося значительный вклад »в обеспечение легитимности и прозрачности» работы бизнес-сообщества, а также «стабильности и предсказуемости качества бизнеса-климата». Глава региона выразил уверенность, что ведомство продолжит «славные традиции, начатые предшественниками в далёком 1992 году».

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